AMLO sobre el caso Emilio Lozoya: "Se termina la corrupción y la impunidad"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la orden de aprehensión girada en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es una denuncia que se registra desde el sexenio anterior y no un asunto personal ni una persecución política de su gobierno.

En conferencia de prensa mañanera, el mandatario armó que su gobierno no detendrá investigaciones en curso o procesos iniciados, incluso aclaró que no tapará o protegerá a ninguna persona que es investigada.

La instrucciones del Ejecutivo es no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad a nadie, los asuntos en curso me informa Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la instrucción a Santiago es que presente toda la información de inmediato.