AMLO sobre los problemas del IMSS: "Es propaganda, es para afectarnos"

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por una periodista de Milenio sobre el problema del abasto de medicamentos y el despido de personal del sector salud.

No se está despidiendo a nadie, a nadie, es propaganda, es para afectarnos, ya ven como es el hampa del periodismo, no todos, desde luego, no todos, este, no, no, no, pero en el hampa del periodismo se usa mucho la calumnia que cuando no mancha, tizna", respondió.