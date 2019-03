AMLO sobre recursos a organizaciones: "No se harán excpciones"

Ciudad de México.- No se harán excepciones en el retiro de recursos a organizaciones sociales que eran financiadas por el gobierno federal, incluyendo aquellas que se dedican a apoyar a mujeres víctimas de violencia, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa insistió en que no va a ceder en su planteamiento de entregar directamente recursos a la población de grupos vulnerables que a la fecha eran atendidas por organizaciones sociales.

En cosas de este tipo no voy a cambiar, no voy a ceder. Y tengo que ser estricto y no hacer excepciones, porque la primera que haga, si se concede: ‘A ver, es que se trata de la asociación de niños de la calle’, que se justicia mucho. Bueno, en este caso sí. Pues por ahí se van a ir todos”, reiteró el presidente