AMLO tiene planeado una reunión con Donald Trump el 7 de septiembre

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera, planteó reunirse con el presidente Donald Trump en septiembre y aseguró que México no interviene en la política interna de otros países.

Cuestionado sobre si sería conveniente reunirse con Trump en vísperas de la contienda electoral de Estados Unidos, el presidente López Obrador aseguró que no se pide rechazar la invitación.

Nosotros no podemos rechazar una invitación a entrevistarnos con un gobernante de cualquier país no lo considero eso adecuado, no tiene que ver con la urbanidad política, con los buenos modales, con la diplomacia, estamos dispuestos a dialogar", expresó.