AMLO va por la libertad de presos; envía Ley de Amnistía a la Cámara Baja

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, actual mandatario de la República Mexicana, envió la Ley de Amnistía a la Cámara de Diputados en San Lázaro, en la cual plantea liberar a los prisioneros que hayan cometido delitos menores.

En el mismo contexto, Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja, confirmó que el documento del mandatario señala de manera eficiente que, para poder ser puesto en libertad, el prisionero debe contar con ciertos requisitos, así como que no se aplicará en personas que hayan realizado daño grave a otra persona.

La reforma beneficia principalmente a los jóvenes que sean consumidores o bien, que hayan recurrido a delitos menores por su situación de pobreza", señaló Delgado Carrillo.

Del mismo modo, indicó que entre las principales condiciones para los presos puedan ser puestos en libertad y retomar su vida normal, se encuentran; no haber sido sentenciado por homicidio, no haber ocasionado lesiones o secuestros a una persona, no haber portado armas de fuego, ni contar con algún delito que tenga que ver con el artículo 19 de la Constitución. A ello, añadió que las mujeres que hayan realizado el aborto también podrán ser puestas en libertad, al igual que los médicos involucrados.

La reforma iba a presentarse el mismo día que el Paquete Económico, no obstante, el presidente consideró adecuado este día, ya que durante la Independencia de México, Miguel Hidalgo liberó a diversos presos del régimen virreinal", comentó el coordinador.