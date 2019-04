AMLO veta a empresas farmacéuticas favoritas de Enrique Peña Nieto

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que hace un mes envió un memorándum a la Secretaría de Salud, para vetar a las farmacéuticas de las próximas licitaciones, las cuales son empresas favoritas del expresidente Enrique Peña Nieto.

Estas empresas son:

Esta empresa y dos más, tres empresas que vendieron el año pasado más de 60 por ciento de toda las medicinas y materiales de curación al gobierno, que no pudiesen, en el marco de la ley, participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado”, reiteró.