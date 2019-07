AMLO y la Guardia Nacional se refuerzan con los exmilitantes del Cisen

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa confirmó que los extrabajadores del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional, se incorporaron a la unidad de inteligencia de la Guardia Nacional.

El mandatario manifestó que entre las tareas de la Guardia Nacional, participarán en el combate al narcomenudeo, para evitar la venta de drogas a la población infantil y juvenil en lugares públicos, así como el combate a las bandas criminales.

La Guardia Nacional es para que se combata a las bandas, que se proteja al ciudadano y que no se permita la ilegalidad, que no se permita ningún ilícito, que no se tolere que se pueda vender droga y que no se haga nada o, peor aún, que se asocie la autoridad con la delincuencia, entonces, ese es otro asunto”, explicó.