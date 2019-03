Acusan a Enrique Krauze de tramar 'guerra sucia' contra AMLO

Ciudad de México.- El editor, profesor, literato y traductor Ricardo Sevilla Gutiérrez reveló que fue contratado por Enrique Krauze para formar parte de “la trama con la que se intentó descarrilar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador”. Este mañana, el historiador aseguró que no conoce a Sevilla y que “no existe ni va a existir nada que lo implique en un complot”.

Mientras tanto el López Obrador también se ha pronunciado este lunes sobre el tema, y dijo que su gobierno no quiere polémica, que Krauze es un “buen historiador”. Reconoció que sí ha tenido diferencias con él.

Tiene una postura política no afín a la nuestra, pero merece todo nuestro respeto. He tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas”, señaló.