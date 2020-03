Alejandro Moreno: “No le arrebatarán al PRI su lugar en la historia”

Ciudad de México.- Alejandro Moreno Cárdenas, líder a nivel nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exhortó a que los actores sociales se enfrenten a la ‘Cuarta Transformación’ en México.

Los mexicanos ya necesitan al tricolor. Debemos conformar un gran frente liberal para que no se sigan debilitando las instituciones ante las acciones que ha tomado el actual Gobierno del país. Con estos actos y decisiones, solamente se pone en riesgo la estabilidad política y la paz de los ciudadanos. Que no les quede duda, no le arrebatarán al PRI su lugar en la historia”, dijo el priísta.