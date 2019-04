Alfonso Durazo les da 'jalón de orejas' a diputados de Morena

Hermosillo, Sonora.- “Déjense de cosas y pónganse hacerlas bien”, fueron las palabras del secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, hacía los legisladores de Morena, informó el vicecoordinador parlamentario morenista Martín Matrecitos ante una mesa de análisis con periodistas, para que no anden cometiendo de nuevo errores políticos.

El rompimiento de quórum para la votación de un posible juicio político contra el exalcalde priísta de Hermosillo, Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta, donde los legisladores morenistas formaron parte al lado del PRI, haciendo notorio un ‘Primor’ en Sonora, como lo señala el legislador del PAN Gildardo Real, sin embargo, Matrecitos Flores, se mantiene firme al asegurar que no fue así y el no asistir fue porque el documento carecía de sustento legal.

Desde mi punto creo que se debieron haber presentado y la argumentación que dieron anteriormente la hubieran dado en comisión y votar en consecuencia”, manifestó. “Son errores políticos que se pagan y tienen un costo y ya lo vimos, pero me atrevo a decir que no hubo algo económico, quizá no actuamos políticamente correcto pero así fue”, aseveró.