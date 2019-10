Alumnos del Tec se niegan a conferencia de Calderón tras la muerte estudiantes

Ciudad de México.- Este viernes, estudiantes del Tec de Monterrey y miembros del movimiento Todos somos Jorge y Javier, juntaron firmas para exigir una disculpa por parte del expresidente de México, Felipe Calderón.

Los hechos se dieron luego de que se anunciara que el exmandatario daría una conferencia la próxima semana, por lo que muchos se han negado a recibirla, debido a la muerte de los mencionados estudiantes en 2010.

No nos parece que sea lo indicado. Por mucho tiempo se habló que [Jorge y Javier] estaban en el momento no indicado en el lugar no indicado. Y no fue así. Estaban estudiando. Les plantaron armas, no fue una bala perdida. (…) El Tec tiene antecedentes de censura en este tipo de eventos. No se pueden hacer preguntas abiertas. Vamos a seguir insistiendo hasta el último momento”, mencionaron.