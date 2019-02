Ante amenazas, AMLO responde: "Tengo miedo pero no soy cobarde"

Ciudad de México.- La noche del miércoles apareció una narcomanta en Tijuana firmada por el Cártel de los Arrellano Félix que amenazaba al presidente Andrés Manuel López Obrador. Era la segunda advertencia atribuida a un grupo criminal en contra del mandatario mexicano.

Cuestionado por el mensaje en Baja California, AMLO reiteró que no considera elevar las medidas de seguridad.

Le agradezco a la gente, que se preocupa por este asunto, pero decirles que no soy temerario, me cuido, porque en donde voy siempre me acompaña la gente y que cuido también mi comportamiento en general", expresó en su conferencia matutina el viernes.

López Obrador viaja en líneas comerciales y en su automóvil particular con un aparato mínimo de seguridad. Estar en comunicación con la gente, es la principal razón que esgrime.

La manta que apareció en Tijuana hacía referencia al operativo especial que desplegó el gobierno federal para tratar de frenar la ola de homicidios en la ciudad. Hace una semana en el estado de Guanajuato, otro mensaje amenazó al mandatario por sus acciones en contra del robo de combustible.

Ya iniciamos un proceso de transformación y no nos vamos a detener, no vamos a dejarnos intimidar", advirtió.

López Obrador aceptó que como cualquier persona experimenta temor.

Tengo miedo como todos los seres humanos, no es cierto de que haya quienes no tienen miedo, tengo miedo, pero no soy cobarde, eso sí. Y yo tengo descontando ese asunto, porque si no no podría hacer nada, me tendría que quedar en mi casa, encerrado. ¡No! si se tiene miedo hay que vencer eso, hay que enfrentarse a las adversidades, y lo mejor es estar bien con nuestra conciencia", agregó.

El gobierno mexicano inició una estrategia para terminar con el huachicoleo que cuesta a las finanzas públicas un estimado de 60.000 millones de pesos anuales. Las investigaciones sugieren que grupos criminales y directivos de Pemex están involucrados en el saqueo.

Si uno no hace mal a nadie, ¿por qué va a estar preocupado?. Si uno no tiene enemigos, si uno no odia a nadie, no tiene porque tener problema, depende mucho de eso", se cuestionó.

Este jueves un ciudadano de origen guatemalteco fue detenido en Tijuana como probable responsable de la colocación de la narcomanta.

Marco Antonio Sotomayor Amezcua, secretario de Seguridad Pública Municipal, informó que un joven de 20 años fue asegurado en posesión de 30 envoltorios de metanfetaminas y es el principal sospechoso de la amenaza