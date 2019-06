Antorcha Campesina protesta contra AMLO en medio de mitin en Veracruz

Veracruz, Veracruz.- El grupo Antorcha Campesina protestaron durante la entrega de apoyos a cañeros que encabezaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Al grito de ¡miente, miente, señor presidente! le reprochaban a AMLO por la supuesta campaña de odio en contra los antorchistas por lo que el mandatario federal respondió “no se resuelve nada a gritos, no a sombrerazos”.

No, no hay una organización así, no se va a entregar nada a través de las organizaciones, todo va a ser directo, saben porque no se va a entregar nada por intermediarios, porque no llega, se queda en el camino, hay piquete de ojo...todo el apoyo de manera directa”, dijo AMLO.