Aristegui asegura que AMLO se equivoca de atacar a los medios

Ciudad de México.-La periodista Carmen Aristegui escribió donde asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador se equivoca al elegir al medio de comunicación como su adversario político.

Señaló que el mandatario ha decidido construir de manera equivocada como oponente a dicho medio ante la debilidad de los actuales liderazgos políticos en el PRI, PAN y PRD, a quienes prácticamente ignora.

No es que Reforma no pueda ser tocado con el pétalo de un reclamo o que no pueda ser sujeto de todas las críticas o reclamos que se quieran. El tema aquí es la procedencia del ataque y la decisión calculada de convertir a Reforma en el oponente, o en el mejor de los casos, en el sparring el presidente", indicó.