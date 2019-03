(Audio) Claudia Mavel Curiel pide a jueces no criticar a López Obrador

Ciudad de México.- Los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado Administrativo de Jalisco recibieron la instrucción, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no pueden criticar y emitir comentarios en contra del mandatario o serán acreedores a un procedimiento administrativo.

La magistrada, Claudia Mavel Curiel López, reveló esta decisión tomada por el Poder Judicial de la Federación (PJF) y que les fue comunicada por el director de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, después de reunirse con Alfonso Pérez Daza, el consejero de la Judicatura Federal.

Esta advertencia fue revelada por el diario Reforma, y claramente se puede escuchar a la magistrada Claudia Mavel Curiel López explicando la situación.

Esta petición no es una amenaza, sino un llamado a la prudencia para que se trabaje con regularidad y se olviden de los temas políticos porque no es lo nuestro, porque nuestras actitudes no están ayudando a las negociaciones”, declaró Claudia Mavel Curiel.