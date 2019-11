Blanca Rosa Durán Lima, esposa de Romero Deschamps obtiene amparo

Ciudad de México.- Blanca Rosa Durán Lima, esposa del extitular del Sindicato de los Trabajadores Petroleros, Carlos Romero Deschamps, recibió recientemente un amparo por parte de un juez federal que la protegerá de comparecer ante la Fiscalía General de la República y de ser detenida por las autoridades.

Las autoridades fijaron el precio para la protección de la esposa de Deschamps. No obstante, el precio final no ha sido mencionado, ni la fecha de la audiencia donde se definirá si se le concede o no la suspensión definitiva.

Cabe mencionar que anteriormente el juez décimo sexto de distrito en materia administrativa rechazó otorgarle a Durán Lima una suspensión definitiva contra el bloqueo de cuentas.