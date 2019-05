'Brozo' ataca a 'AMLO y seguidores': "No es un santo, ícono, sangra y ca..."

Ciudad de México.- Victor Trujillo más conocido como ‘Brozo’ respondió a las críticas que se le hicieron desde el viernes pasado luego de que compartiera un video en el que criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a su Gobierno y a “Las Mañaneras”.

Victor Trujillo, a través de su personaje ‘Brozo’, dijo el viernes pasado que los seguidores de López Obrador eran unos ignorantes y “besa huevos”, cosa que levantó ámpula principalmente en redes sociales y desató una amplia serie de críticas en su contra.

Este lunes, el ‘Brozo’ volvió a la carga en contra del presidente a quien le advirtió que no es ningún mesías venido del cielo, sino un mortal más que “sangra y caga” como todos los demás y al cual hay que criticarle de manera sistemática por ostentar el poder político en nuestro país.

Ya llegó Andrés Manuel, qué bueno que llegó, ya es Gobierno. Y se le tiene que tratar como al Gobierno. No como a un santo, no como a un ícono, no como a alguien venido de las estrellas, no cómo alguien parido del centro de la Tierra. Sangra y caga. Al poder se le revisa, no se le aplaude”, dijo.