Calderón al PND de AMLO: "Un plan que no es plan y un anexo que no es anexo"

Ciudad de México.- El expresidente, Felipe Calderón una vez más criticó las acciones del mandatario Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión comparó el Plan Nacional de Desarrollo que lanzó el mandatario federal con un disco de Ricardo Arjona.

El exmandatario mediante Twitter indicó que las mañaneras son un álbum del género ‘no al gobierno rico con pueblo pobre’ con ‘portada de disco de Arjona’.

Plan Nacional de Desarrollo que no es uno sino dos: Un plan que no es plan y un anexo que no es anexo. Álbum de “grandes éxitos de las mañaneras, del género ‘no al Gobierno rico con pueblo pobre’” y “portada de disco de Arjona”, escribió.