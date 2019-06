Citlalli Hernández sobre el atentado del libro bomba: "No sospecho de nadie"

Ciudad de México.- La senadora de Morena, Citlalli Hernández, luego atentado que sufrió el pasado 29 de mayo, aseguró que no tiene miedo a seguir realizando su labor política, pues considera que no tiene enemigos, ni siquiera sospecha de nadie.

No sentimos miedo, seguiremos realizando nuestra labor legislativa de la manera que la hemos hecho, con mucha convicción, con mucho ánimo, con mucho optimismo y convencidos de que otro modo de hacer política es posible y de que estamos en un momento histórico, recalcó.

Citlalli Hernández, en su declaración señaló que el objeto ya tenía dos días en su oficina, y fue una coincidencia que lo haya abierto, pues regularmente elle no lo hace. Incluso, aseguró que ella no sospecha de alguien, porque no considera que tenga enemigos.

El libro llegó con una nota amable recociendo mi trabajo, no considero tener enemigos; no sospecho de nadie, el paquete llevaba dos días en mi oficina, yo casi nunca abro la correspondencia, fue una concidencia que le haya abierto”, explicó.

La senadora explicó que las autoridades ya se encuentran investigando sobre los riesgos, y de ser necesario añadió reforzará su seguridad, aunque dice que no está acostumbrada a ella.