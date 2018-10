"Consulta ciudadana por el NAIM no es legal": Jesús Ramírez vocero de AMLO

Ciudad de México.- El actual vocero del Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez, dijo que la consulta ciudadana que serealizará sobre el aeropuerto, no es legal y es más un ejercicio de carácter ciudadano, pero sí es vinculatoria.

Esta es una consulta que se está organizando de manera autónoma, impulsada por el gobierno electo, que todavía no somos gobierno, por lo cual esta es una consulta más de carácter ciudadano y no legal, por lo tanto, no involucra ni a la Corte ni al INE, ni a ninguna institución y tampoco presupuesto público”, aseguró Ramírez Cuevas.