Damián Alcazar asegura que "AMLO no es mago, ni Harry Potter"

Ciudad de México.- El actor Damián Alcázar aseguró que AMLO no es mago y no es Harry Potter, comentando que el cambio lo tenemos que hacer nosotros, primero hay que preocuparse por la gente de la sierra, no por las becas de artistas e intelectuales.

Soy de la idea de que hay prioridades en este país. Hay que limpiarlo, sacudirlo, sanearlo. Cuesta trabajo, tiempo y dinero. Los cambios los tenemos que realizar todos. Yo voté por él. Hay prioridades que hay que solventar primero. No es mago, no es Harry Potter. Es un poco de pensamiento, ¿no? Que los intelectuales y artistas que tenían sus becas permitan que los habitantes de la sierra… No tienen nada los mexicanos”, Fueron las palabras del actor durante la presentación.

Alcázar se le cuestionó sobre las quejas y manifestaciones de creadores ante la distribución del presupuesto de egresos 2019, la cual se reveló en diciembre del año pasado.

Ya le torceremos el brazo al Gobierno cuando sea necesario pedir presupuesto, pero yo veo que necesitamos el apoyo en salas de cine. Se filman ahora más de 100 películas al año, y no podemos ver ni cinco, y no podemos verlas más de cinco días en cartelera” Comentó Alcazar con respecto al cine mexicano.

Damián ha protagonizado películas como El infierno, La dictadura perfecta, Un mundo maravilloso y La ley de Herodes, caracterizadas por la crítica al gobierno a México.