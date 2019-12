Damián Zepeda exige saber la verdad sobre el caso del 'helicopterazo'

Ciudad de México.- El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, exigió que las autoridades del Gobierno Federal aclaren lo que sucedió realmente en el caso del accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Érika y su esposo, Moreno Valle.

Me parece que el manejo del tema ha sido negativo. No digo que haya sido un atentado, pero no dejan nada en claro, siempre brindan la misma información. En lugar de ayudar a generar certidumbre, generan incertidumbre”, señaló el senador.