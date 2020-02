Diputada María Dolores del Río se defiende de regidores de Navojoa

Hermosillo, Sonora.-La diputada y presidenta de la Comisión Anticorrupción en el Congreso del Estado, María Dolores del Río Sánchez, señaló que la presencia de regidores de Navojoa en Hermosillo, fue más una cuestión política además de agredirla verbalmente con expresiones que no eran necesarias en dicho momento, sin embargo está abierta para atenderlos y canalizar a las instancias correspondientes las denuncias que presenten.

Luego de varios ediles de Navojoa hicieron acto de presencia en un evento del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización al que fue invitada para exponer temas relaciones con la Comisión Anticorrupción, aclaró que de antemano se sorprendió por dicha situación, pero eso no significa estar en contra de ellos, sino al contrario están las puertas abiertas, para apoyarlos a establecer los canales necesarios de sus quejas.

La representante de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, indicó que algunas expresiones no eran necesarias, sobre todo cuando a muchos de los presentes no les interesara, por lo que esto da pie para aclarar que la Comisión Anticorrupción no es la instancia juzgadora sobre las denuncias que presenten en contra de las autoridades de Navojoa, y en el entendido que puede apoyarlos en canalizar sus demandas a donde sean necesarias.

Del Río Sánchez agregó que seguirá recibiendo a los ediles no solo de Navojoa sino del resto de los municipios ante cualquier denuncia que tengan de sus alcaldes, sobre todo cuando es necesario que respeten las leyes y reglamentos que regulen el funcionamiento de los ayuntamientos, para evitar irregularidades, a fin de canalizarlas a las instancias y Comisiones correspondientes.

Todos tenemos el derecho de manifestarnos sobre todo cuando no se sientan escuchados, sin embargo los regidores y otras personas de Navojoa las he atendido aquí en sus mismos municipios, donde se les aclara que la Comisión Anticorrupción su función es legislativa, donde se les apoya a enviar a las instancias correspondientes las denuncias que establezcan, sin embargo en el caso de las cuentas públicas yo no aprobe la de Navojoa”, expresó.