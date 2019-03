Diputada recibe críticas por decirle "su majestad" al rey de España

Ciudad de México.- Cecilia Soto, diputada federal del PRD fue criticada de forma muy fuerte en las redes sociales, luego de que esta se refiriera al rey Felipe de España como "su majestad", esto debido a la opinión del actual presidente de México, sobre la conquista española.

De acuerdo con la diputada las declaraciones del Manuel López Obrador, no era una opinión generalizada para los mexicanos, pues esta al igual que muchos no concordaban con sus ideas, “Su Majestad Felipe VI: La exigencia del presidente López Obrador para que España se disculpe por la conquista, no me representa. Así como el estado moderno español no es continuación del reino de Castilla, el México contemporáneo no lo es solo de los pueblos originarios. Atte.”, dijo la legisladora, por medio de su Twitter. Sin embargo se vio obligada a borrar el tuit, por las diversas críticas que recibió por parte de los cibernautas.