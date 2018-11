Diputados aprueban eliminar el fuero para el presidente

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reforma que modifica la Constitución en materia de fuero e inmunidad.

Este dictamen, procedente de la Comisión de Puntos Constitucionales, se aprobó con 469 votos a favor, tres en contra, así como seis abstenciones.

El morenista Mario Delgado aplaudió la decisión tomada por los diputados y señaló, en su cuenta de Twitter, que votó por la eliminación del fuero.

El coordinador de los diputados del PRD, Ricardo Gallardo Cardona, celebró la reforma constitucional que elimina por completo el fuero de servidores públicos y confió que ello no sea para acallar bocas o iniciar una cacería de brujas.

El legislador perredista hizo votos para que no se caiga en el error de andar encerrando a personas que no piensan igual, porque lo que el Congreso está dando, son fundamentos legales para que se acabe la corrupción y no para ser utilizado como una cacería política.

Descalificó el señalamiento del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, sobre desaparecer los poderes en los estados que no acaten la ley en el tema de los superdelegados.

Los señalamientos del senador, los repudiamos totalmente, porque no se puede ir a amenazar una soberanía estatal y menos el 115 Constitucional de la autonomía municipal”, subrayó.

No obstante, dijo que la eliminación del fuero es el primer paso para acabar con la corrupción en el país:

Hoy celebra la bancada del PRD este desafuero y queremos decirles que estamos dando el primer paso para que se acabe la corrupción en este país”, declaró a la prensa.

El líder de los diputados perredistas explicó que con el fuero e inmunidad que tienen los servidores públicos, en particular los políticos, “se cobijan para quedar impunes de todas las marrullerías que hicieron durante sus gestiones”.

No es una garantía que al eliminar el fuero se acabe la corrupción, pero es un comienzo”, enfatizó.

Gallardo Cardona aseguró que, al darle bases jurídicas, podrá actuar el Poder Judicial, que “es donde siempre se quedan atorados estos temas”.

¡NO más privilegios, NO más impunidad! Con la eliminación del fuero, el Presidente y todos los servidores públicos en funciones podrán ser juzgados por corrupción y delitos electorales. @horacioduarteo #AdiósAlFuero#MorenaSíCumple pic.twitter.com/r9677aStrL — Tus Diputados Morena (@DiputadosMorena) 27 de noviembre de 2018

Sin embargo, puntualizó que hay transitorios en el dictamen que se deben corregir, porque “cualquier persona pudiera levantar una injuria y sentenciar sin pruebas a un diputado federal, local, senador, gobernador e incluso al mismo Presidente de la República.

No estamos de acuerdo, porque tiene que haber una condena firme, una resolución, específicamente de la Corte o del Ministerios Público, donde ya este comprobado el delito de la persona y entonces se debe de actuar. Si este Congreso está dando los fundamentos legales para que se acabe la corrupción, no deben de ser utilizados para una cacería de brujas o de política”, reiteró.