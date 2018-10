Dirigente nacional del PAN arremete en contra de Anaya y lo llama estúpido

Ciudad de México.- Manuel Gómez Morín, candidato a la dirigencia nacional del PAN, criticó la candidatura de Ricardo Anaya y lo llamó "muchacho estúpido".

Como no íbamos a perder las elecciones del 1 de julio, sí caímos tan bajo, una alianza contranatura, una alianza contra nuestra esencia, contra nuestros principios, por el simple propósito de querer ganar una elección con un muchacho estúpido, tengo 60 años y lo puedo llamar muchacho estúpido, un muchacho estúpido que no entendió, que no comprendió que había sido elegido para ser presidente del PAN". Exprexó Morín.