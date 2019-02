EXCLUSIVA: La carta con la que Ricardo Bours renuncia al PRI tras 41 años

Hermosillo, Sonora.- Después de que el Ricardo Bours Castelo manifestará el pasado jueves en un programa de radio que iba a presentar su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) hoy al reunirse con Ernesto de Lucas Hopkins, actual presidente del tricolor, presento su carta de renuncia:

Desde 1978 milito, soy miembro y he participado activamente en diferentes actividades del PRI; he sido coordinador de campañas, tesorero en ellas, miembro del comité de finanzas, del comité municipal, miembro del consejo político y de la comisión política permanente municipal, estatal y nacional donde siempre he externado mi opinión referente a la vida del partido que tantas satisfacciones y bienestar ha llevado a nuestro país, a nuestro Estado y a mi querido

Abiertamente he expresado mis intenciones de contender por la gubernatura del Estado de Sonora en el 2021. No veo y creo que no veré condiciones para hacerlo bajo las siglas del PRI, me pesa mucho irme, no me quiero ir molesto, ni resentido, prefiero hacerlo a tiempo. De esta manera te pido expreses a quien corresponda mi baja como militante del PRI a partir de esta fecha y te solicito amablemente a la brevedad posible constancia escrita que he sido dado de baja en el padrón de militantes, expreso el exalcalde en el documento que entrego.