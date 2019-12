'El Bronco' pedirá trabajo a Arturo Herrera, de ser destituido de su cargo

Monterrey, Nuevo León.- El actual gobernador del Estado de Nuevo León y excandidato a la presidencia de la República Mexicana, Jaime Rodríguez, mejor conocido como 'El Bronco', mencionó que, de ser destituido de su cargo por las investigaciones en su contra, podría pedir trabajo a Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León afirmó recientemente que dictaminará proximamente la sanción del gobernador, con motivo de las irregularidades cometidas cuando contendía por la presidencia de México, mejor conocidas como las 'broncofirmas'.

Esto no va a proceder. Yo les dije que ni me iba a preocupar por eso. Es más, si me destituyen, le voy a pedir chamba al secretario de Hacienda, a ver si me nombra como nuevo director del SAT”, mencionó el gobernador al respecto.