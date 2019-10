'El Mijis' responde a Lilly Téllez sobre la despenalización del aborto

Jefa, con todo respeto, es grave pensar que las MAYORÍAS deben decidir los derechos de las MINORÍAS



De hecho, nuestro deber no es garantizar encuestas, sino garantizar derechos; porque como legisladores juramos representarlos, no representarnos



No hay traición, hay derechos✌���� https://t.co/JZjstr2Wj2