El PAN rechaza generar una alianza con el PRI en el 2021 por su largo historial

Ciudad de México.- El presidente en Colima del Partido Acción Nacional, Alejandro García, descartó que exista la posibilidad de formar una alianza con el Partido Revolucionario Institucional, ni con cualquier otro partido político de México, durante las elecciones en el 2021.

Alejandro García mencionó también que el principal motivo para no formar una alianza con el tricolor, es que "cuenta con un historial que no es halagador para ningún mexicano". Bajo el mismo contexto, añadió que, para los ciudadanos, hablar del PRI es hablar de malos gobiernos, mala administración de recursos y de corrupción.

Asimismo, también expresó que, al menos por el momento, el Partido Acción Nacional no está dispuesto a formar alianza con ningún otro partido político.

No es el momento exacto para hablar de alianzas, hay que aceptar que el desgaste de los partidos políticos en la actualidad es alto. No obstante, en cuestiones del PRI, se trata de un 'no' rotundo".