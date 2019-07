"El PRI debe ser un partido demócrata y progresista": Alejandro Moreno

Hermosillo, Sonora.- Alejandro Moreno Cárdenas, candidato a la Presidencia Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), realizó hoy una visita a Sonora, como parte de su intensa campaña por toda la República en busca del voto que le permita obtener un triunfo contundente en la elección del próximo 11 de agosto.

En un encuentro con militantes, afirmó que “debemos ser un partido social demócrata, de centro izquierda progresista”.

Acompañado por Carolina Viggiano Austria, candidata a la Secretaría General, señaló además que el PRI debe ser "un partido congruente, de principios, y flexible, para adecuarse a las condiciones que plantea la realidad”.

Moreno Cárdenas describió la visión del partido que, junto con Carolina Viggiano Austria, se propone impulsar una vez que obtengan la dirigencia nacional, y planteó un PRI que abra la discusión a todos los temas.

Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano fueron recibidos en Hermosillo por militantes orgullosos, ante quienes se comprometieron a abrirles las puertas del partido para escuchar sus demandas, pero, también, los espacios de representación para que sean parte de las decisiones fundamentales del PRI.

Aclaró que necesitan trabajar fuerte para que el PRI vuelva a ganar elecciones, para ello, es muy importante cuidar al partido y cuidar la unidad.

En ese punto, Moreno Cárdenas llamó a que el 11 de agosto haya una amplia participación de los militantes en la elección y les expuso que, en el proceso interno hay dos campañas, la que encabeza junto con Carolina Viggiano Austria, que suma, que respeta a los compañeros de partido, que propone, que dialoga, que construye; y la otra, que resta, que divide, y “es más un proyecto personal”.

Subrayó que, también, se necesita recuperar la esencia del partido.

Hoy, está claro, las familias están preocupadas, angustiadas ante un Gobierno ineficaz, que no tiene brújula y no sabe qué hacer. Debemos regresar a la esencia, el trabajo de todos los días, no un PRI que trabaje sólo durante las campañas. Un PRI que esté en todo momento y toda hora”, indicó.