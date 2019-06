¿El PRI podría resurgir como el ave Fénix? Inician proceso de renovación

Ciudad de México.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) inicia hoy con su proceso de registro para renovar en agosto la dirigencia nacional y su secretaría general, ¿podría ser el resurgir?

En redes sociales crearon un hashtag #JuntosRecuperemosALPRI para apoyarlo, esto son algunos ejemplos:

Podemos lograr un PRI mejor cada día, hay un camino con @IvonneOP #JuntosRecuperemosAlPRI pic.twitter.com/ANHGZ3WAHd — jeangrisesita (@jeangrisesita) June 22, 2019

Entre los priistas que han manifestado su interés están el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, así como los ex mandatarios de Oaxaca, Ulises Ruiz e Ivonne Ortega, de Yucatán, quien compartió en Twiiter una fotografía de su registro. La ex gobernadora aseguró que el proceso "no ha sido fácil", pues ha tenido que superar muchos obstáculos, sin embargo dijo que su objetivo de "recuperar al PRI" está cerca.