El TEPJF niega inconstitucionalidad en reforma de Baja California

Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha descartado que, el reciente recurso, brinde motivos congruentes en contra de la reforma.

Asimismo, la Sala Superior ha justificado su decisión explicando que la queja no demostró un interés jurídico sobre el caso, pues, su residencia se encuentra en el Estado de Nuevo León y no en Baja California, por lo que no afecta los derechos políticos de ninguna manera.

Además de ello, el Tribunal Electoral, anteriormente, ya había rechazado dos recursos contra la reforma que extiende, de dos años a cinco, el mandato de Jaime Bonilla en Baja California, presentados por las alcaldías de Tijuana y Mexicali, indicando que dicha ley no había sido publicada en el Periódico Oficial de Baja California.