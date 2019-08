El duro reclamo de un atleta panamericano al Gobierno de la 4T

Ciudad de México.- Guillermo Ruiz Tomé tiene 19 años, es parte del Seleccionado Nacional de Triatlón y para él, los resultados que consiguieron los deportistas mexicanos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 no es un triunfo de la Cuarta Transformación, de ningún gobierno o partido político.

Durante su participación en el parlamento abierto por el Día Internacional de la Juventud, el cual se realizó en el Senado de la República el estudiante de Derecho de la UNAM reflexionó acerca de las adjudicaciones que los políticos pueden hacerse de los logros deportivos.

Es la máxima cosecha en unos Juegos Panamericanos en la historia del país. Este resultado en Lima no se dio gracias a la Cuarta Transformación, no se dio gracias a ningún gobierno, no se dio gracias a ningún partido político", fueron algunas de las palabras de Ruiz.