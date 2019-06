El 'héroe' de los aranceles representará a AMLO en la cumbre G-20 en Japón

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional reiteró que no asistirá a la reunión del G-20 que se realizará en Japón porque se dedicará a consolidar su proyecto de desarrollo de bienestar en el país y que en su representación asistirá el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El mandatario indicó que el próximo 1 de julio, en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 17:00 horas, informará a la sociedad la situación que guarda el país al conmemorarse el primer año de su victoria en la jornada electoral del 2 de julio de 2018.

He tomado la decisión de no asistir a Japón a la cumbre de los 20 países de más desarrollo, pero vamos a estar representados, va a estar Marcelo Ebrard, y Carlos Urzúa, secretario de Hacienda. Me voy a quedar en México porque estamos consolidando todo el proyecto de desarrollo, de bienestar y tenemos también el compromiso de informar el 1 de julio a los mexicanos en el Zócalo y por eso en esta ocasión no voy a asistir a este encuentro", recalcó.