El presidente insiste que el asunto de la carta a España fue una filtración

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya sido él quien dio a conocer la carta enviada a la corona española en la que solicitó a la corona pedir disculpas por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la época colonia en nuestro país.

Nada más precisar que yo no di a conocer la carta, fue una filtración, no sé si fue el gobierno español o la sustrajeron de relaciones exteriores; no, ya no hay CISEN, ya no existe eso, puede ser (un delito) pero no se ha hecho una investigación, se llevó a España, hay las dos posibilidades, pero sí se equivocaron, lo digo respetuosamente, no vaya a ser que se enojen, con mucho cuidado no quiero testerear a nadie, porque hay mucha sensibilidad en flor de piel", expresó.