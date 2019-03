"El senador Monreal puede opinar sobre el Senado, no sobre Morena": Polevnsky

Ciudad de México. - Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena recalcó que Ricardo Monreal puede opinar sobre el Senado, no sobre el partido, y no puede meterse en las decisiones del partido.

El senador Monreal puede opinar sobre el Senado, no sobre Morena y no puede meterse en las decisiones del partido, él es senador y lo que le corresponde es coordinar al grupo parlamentario, porque es su tarea. Se han equivocado al querer tomar atribuciones que no les corresponde”, señaló.

Respecto a que hay ‘sabandijas’ en el partido, argumenta que como Morena ha ganado respeto y liderazgo ahora le 'echan el ojo', y que también hay inconformes que no trabajan, lo único que hacen son declaraciones sin fundamento.

La confrontación con Ricardo Monreal, la presidenta de Morena aclara que no hay ninguna razón para que Miguel Barbosa, quien fue el candidato a gobernador en el proceso anterior, no participe ahora.

No es que yo esté de acuerdo si Barbosa participa, Morena tiene sus lineamientos y hay que apegarse a ellos. Ya se registraron candidatos, esperemos a que se haga la encuesta. No hay ninguna razón para que Barbosa no participe, tiene todos los derechos. Los que ya están, que se esperen a la encuesta, que no coman ansias”, puntualizó.