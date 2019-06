Emilio Lozoya se niega a comparecer por temor a prisión preventiva

Ciudad de México.- El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, comunicó en una extensa carta expuesta en redes sociales, las razones por las que no acudiría ante el Juez de Control del Reclusorio Norte, como se le había solicitado como condición para que se suspendiera la orden de captura girada por la Fiscalía General de la República.

El pasado miércoles 4 de junio, el juez del distrito especializado en Sistema Penal Acusatorio, concedió la suspensión definitiva de la detención a Lozoya, después de que el funcionario presentara un amparo con el argumento de que el crimen por el que se le acusaba no merecía prisión preventiva.

Pero para conservar la cesación de su procedimiento judicial se tenía que presentar ante las autoridades el día de hoy. Sin embargo, a través de una carta difundida en sus redes sociales, manifestó que no asistirá a la cita agendada ya que considera que no cuenta con las garantías legales para hacerlo.

Es claro que si me presento ante el Juez de Control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no lo amerita", argumentó en la carta publicada el lunes por la noche.