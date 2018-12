Esta es la promesa presidencial de 61 palabras que le dedicará AMLO a México

Ciudad de México.- El simbólico acto de "toma de protesta" de un presidente en México, es una también simbólica ceremonia de una fuerte promesa que rinde quien asumirá la Presidencia de la República con 61 palabras dedicadas a los mexicanos, las cuales le abren las puertas al poder.

Así lo manda el Artículo 87 de la Constitución mexicana, que dicta el breve juramento del nuevo presidente con las siguientes palabras:

Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande."