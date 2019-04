Este es el resumen diario del presidente Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, se caracteriza por hacer conferencias matutinas y presenta informes de sus avances, por realizar, responde de manera cordial a reporteros entre otras cosas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Edmundo Sánchez Aguilar, Juan José Paullada y José Eduardo Beltrán Hernández, como consejeros independientes de Pemex.

En los primeros tres meses del año, en la administración de López Obrador se registraron 7 mil 56 muertes violentas en el país.

He instruido al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al ex presidente Fox y su familia, con eficacia, pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen", informó.

El presidente López Obrador dejó fuera a Grupo Fármacos Especializados Farmacéuticos Maypo, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico por ser presuntamente beneficiadas en el sexenio pasado.

Estoy esperando nada más el momento porque voy a dar a conocer las cartas, porque eso se tiene que aclarar bien. Hubo ahí una filtración indebida, no adecuada, no correcta, no solo del periódico sino de los que filtraron el documento, el borrador, entonces eso me permite que yo dé a conocer en su momento el texto completo de la carta que envié al rey de España”, expresó.