Este miércoles los diputados podrían desaparecer el fuero en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La desaparición del fuero de todos los funcionarios en Sonora, la creación de una agenda legislativa conjunta, así como la desaparición constitucional del fondo legislativo, son temas que se incluirán en la sesión extraordinaria del Pleno que fue convocada este martes por la mesa directiva de la Diputación Permanente para este miércoles 18 de julio, a las 9:00 horas.

El presidente de la Diputación Permanente, Rafael Buelna Clark, explicó que las iniciativas aprobadas en comisiones de dictamen responden a la exigencia de los sonorenses y a la nueva realidad del país.

“Lo que se busca con esta reforma constitucional es alinear, de una vez, lo que el gobierno federal va a hacer: desaparecer el fuero. Coincidimos con esa agenda, creo que es momento de que Sonora no tenga ningún tipo de funcionario con ese privilegio, que todos como cualquier ciudadano podamos enfrentar la ley en igualdad de circunstancias”.

Buelna Clark explicó que otro tema es buscar todo el tiempo el diálogo permanente entre los poderes y, precisamente, uno de los puntos más significativos de la reforma constitucional es la creación de una agenda legislativa conjunta.

“Buscamos la permanente correlación que deben tener los tres poderes, no se trata de que un poder esté por encima de otro, no se trata de abusar o desbordadamente ejercer atribuciones previstas en una Constitución que ha quedado superada desde hace más de cincuenta años, y que no está preparada para esta nueva realidad social”.