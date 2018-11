Esto cobrará la esposa de AMLO al frente del Consejo de Memoria Histórica

Ciudad de México.- Hoy se anunció que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será la encargada de la Coordinación Nacional de Memoria y Cultura de México que buscará la recuperación de bibliotecas y acervo cultural nacional en manos de gobiernos extranjeros.

Todo el éxito para @BeatrizGMuller, @HoracioFranco, @Eponiatowska, Carlos Pellicer, Miguel León Portilla, Cristina Barros Valero y Arturo Beristaín, por sus futuras responsabilidades como integrantes de la iniciativa #MemoriaHistórica y Cultural de México.https://t.co/NbdlBxb7OU — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) 19 de noviembre de 2018

Fue un tuit en donde se dio la noticia y claro, de inmediato nació la pregunta de ¿Cuánto cobrará por realizar dicha tarea? Pues la respuesta es: CERO PESOS.

La misma Beatriz dejó apuntó que no sólo no tendrá un sueldo en el gobierno de su esposo, sino que no manejará ningún tipo de presupuesto.

Gutiérrez Müller reiteró que tras su nuevo encargo, seguirá trabajando como profesora y apoyará a la recuperación del patrimonio cultural.

Sin remuneración económica alguna y sin manejar ningún tipo de presupuesto público. Yo continúo con mi trabajo como profesora universitaria y apoyo desde fuera a este importante rescate patrimonial. ¡Saludos! https://t.co/opYiFwIn4A — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) 20 de noviembre de 2018

Luego del triunfo de López Obrador en julio pasado, la escritora mencionó que no aceptará el cargo honorario de primera dama y tampoco estaría a cargo del DIF.