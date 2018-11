Expresidente Vicente Fox pide a consejo de AMLO revertir decisiones

Ciudad de México.- Luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunciara la creación de un Consejo Asesor formado por empresarios mexicanos que lo ayudarán a tomar decisiones, el expresidente Vicente Fox dijo que si este consejo tiene responsabilidad con México y los mexicanos, están obligados a remendar las decisiones que hasta ahora ha tomado el presidente electo.

El Consejo de asesores estará integrado por en esta primera etapa por los empresarios Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán hijo.

En un video publicado en redes sociales, el presidente electo dijo que estos empresarios tomaron la iniciativa de acercarse con él y proponerle la creación de este consejo, por lo que "les tomó la palabra".

Me gustó mucho porque de ellos salió que quieren apoyar y que quieren ser consejeros del próximo presidente de la República y les tomé la palabra, quieren ser miembros de un consejo asesor del presidente, me quieren ayudar, me quieren dar puntos de vista, me quieren dar sus visiones y ayudarnos, entonces les tomé la palabra”.