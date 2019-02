FOX quiere juicio contra AMLO; "todos coludos o todos rabones"

Ciudad de México.- El expresidente Vicente Fox Quesada enlistó una serie de supuestos hechos por los que Andrés Manuel López Obrador, tendría que ser sometido a juicio.

Los señalamientos del político guanajuatense se dan luego que el presidente López Obrador pidiera al Congreso de la Unión, una reforma al artículo 35 de la constitución para vincular y dar validez legal a las consultas populares.

El mandatario mexicano expresó que la aprobación de la reforma al artículo 35, permitirá que la gente decida si se someterá a juicio a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

A través de su cuenta de Twitter, el guanajuatense apuntó que por “usar fuerza militar y tus 5 mil muertos más 175 quemados vivos; Fobaproa del NAIM, por reventar Pemex; por crimen ambiental Tren y 2 bocas (sic)”.

Estamos esperando esa reforma para someter a consideración si así se cree conveniente, que se le pregunte a los ciudadanos si quieren que se someta a juicio a los ex presidentes de México del periodo neoliberal: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto para que ya no se esté manipulando a la gente con meter a la cárcel a chivos expiatorios que ha sido la práctica”, señaló el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.