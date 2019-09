Farmacéutica de Carlos Lomelí, inhabilitada por 'truquear' licitaciones

Ciudad de México.- Este viernes se comunicó oficialmente que las empresa Lomedic del exsuperdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, fueron inhabilitadas por dos años y medio, esto por falsear información en licitaciones gubernamentales.

La Secretaría de la Función Pública informó a través del Diario Oficial de la Federación sobre esta situación y exhortó a las entidades federativas, municipios y alcaldías a abstenerse de realizar cualquier negociación con esta empresa farmacéutica.

No obstante, la decisión de la SFP no cancela in interviene en contratos ya celebrados o formalizados con la empresa antes del 13 de septiembre.

En mayo pasado, la organización Mexicanos Contra La Corrupción reveló que las empresa de Lomelí habían sido beneficiadas por contratos gubernamentales, lo que representaba un conflicto de interés.