Ferriz confronta a AMLO por los periodistas asesinados en su mandato

Ciudad de México.- En Conferencia de prensa el presidente Andres Manuel López obrador fue confrontado por el periodista Pedro Ferriz del canal de televisión digital Estrella TV, donde lo cuestionó sobre los asesinatos de periodistas en lo que va de su gobierno y sobre la prensa fifí, usada ya como parte de su mandato.

Yo nunca he recibido un peso de nadie y vengo aquí con la cara en alto a decírselo a usted y a todos los que venimos aquí. Yo creo que debemos parar esta confrontación entre fifís y no fifís señor presidente y empecemos a buscar la forma de trabajar por un México mejor, por dejarnos de confrontaciones que son históricamente inconvenientes e innecesarias y que podamos unir esfuerzos”, expresó el peridosta.

El reportero le preguntó de manera directa al presidente si era factible parar con la confrontación y empezar a trabajar por México.

El líder de México, destacó que tiene muy presente que su gobierno no atentará contra la libertad de expresión.

Subrayó que no existen rencores ni odios, sino que hace uso de su derecho de réplica. Aseveró que antes el gobernante no tenía autoridad moral ni política, por lo que cualquier periodista “lo ninguneaba y no podía responder porque le sacaban sus asuntitos”, enfatizó.