Figuras de AMLO serán quemadas en representación de la traición de Judas

Ciudad de México.- La frase que usa el presidente Andrés Manuel López Obrador: "me canso ganso", la olla para dar "atole con el dedo" como lo ha expresado en repetidas ocasiones y las flores porque al mandatario federal las carga en sus giras se han hecho figuras y que se ve en el Mercado de Sonora, en el Centro Histórico de Ciudad de México.

Mucha gente ha venido y nos ha pedido que quememos el 'me canso ganso', nosotros las piezas que hacemos a petición del pueblo El 'me canso ganso' es el que ahorita está pegando un montón, es que hay muchos comentarios de que la frase 'me canso ganso' está muy padre, pero también dice la gente que este personaje da mucho atole con el dedo", señaló el encargado de elaborar este peculiar personaje.