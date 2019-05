Filtran más periodistas y medios que son vinculados por la lista 'negra'

Ciudad de México. - En estos días que se dio la lista de los periodistas que fueron contratados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que fue anunciada este jueves en Reforma, el director adjunto de SDPnoticias, Federico Arreola, acusó este viernes a “asistentes” de la presidencia de la República que “lo están engañando”.

Hay intereses de grupos periodísticos metidos en la 4T que, en mi opinión, son morralla de la comunicación y un poco parásitos, lacras que se han metido a Morena y que ahora disfrutan la dicha inicua de estar en el poder, y quieren hacerle daño a quienes les caen mal”.

El director de SDPnoticias lamentó que se incluyera su nombre en la lista de “periodistas chayoteros” cuando “la verdad de las cosas, nunca he recibido dinero del Gobierno”.

Arreola Castillo aseguró que la publicidad contratada en el portal a su cargo está perfectamente justificada por sus altas audiencias pues “tenemos 8 millones de usuarios únicos, que no es poca cosa”.

Además, recalcó que la lista confunde a personas físicas y morales, dando la impresión de que los periodistas recibieron grandes cantidades en efectivo, cuando en realidad fueron contratos a empresas donde ellos tienen diferentes niveles de participación.

SDP es una empresa muy grande. Nunca he sido el único socio, nunca”, resaltó, para luego agregar: “yo no he recibido ni sobres amarillos ni cheques ni nada de eso”·

Hay una falta de información muy grande en esa lista que filtró presidencia, estoy seguro de que López Obrador no pero sus asistentes sí, y la falta es ésta: La Jornada, periódico respetadísimo de izquierda, debe tener decenas de socios periodistas, casi todos los socios y dueños son periodistas. ¿Por qué no incluyeron a La Jornada? Yo sé, yo tengo la información: le dieron 500 millones de pesos el año pasado a La Jornada. Me parece que merecía el doble por su importancia, pero le dieron quinientos".

Reforma, que publicó esta lista de chayoteros, recibió un chayo. Junco, que es licenciado en periodismo, recibió como chayo, si aplicamos la misma lógica, más de 300 millones de pesos. Alejandro Junco no lo podrá negar porque es la verdad y es público”, continuó.

'Arreola se mostró tranquilo y afirmó que esta filtración no afecta al portal.

porque la equiparación que hacen entre persona física y moral es una tontería. SDPnoticias es una sociedad anónima. Nació con varios socios y sigue teniendo varios socios. Nosotros deberíamos estar comparados con los grandes medios porque tenemos audiencia similares o superiores a Milenio, a Excélsior”, criticó.

Además lamentó también que “un movimiento limpio como el de Andrés Manuel López Obrador” tenga colaboradores con poca ética y que no entiendan la gravedad de la acción.

López Obrador no merece que politiquillos de cuarta que vienen de los medios y que nos quieren pasar factura y que, de verdad, son poquita cosa... no merece que se comporten así, que mientan, que jueguen a ser perversos, maquiavélicos”, manifestó.

No lo merece porque Andrés Manuel siempre ha dicho y ha sido su orgullo, y lo dice más en privado, que no quiere que su movimiento esté formado por la tradicional clase política, que es como se están comportando estos asistentes del presidente, que son chafitas, grillitos. Andrés no merece eso, eso sí me da tristeza”, finalizó.