Fox a AMLO: "Eres el presidente queramos o no, no eres un apaciguador"

Ciudad de México.- Ante las amenazas de Donald Trump, sobre la aplicación de nuevos aranceles a México, si no se detiene la migración, Vicente Fox pidió a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que asuma su papel de presidente, y no el de “apaciguador”.

Eres el Presidente, no un apaciguador, representas al país queramos o no, estamos frente a un problema y hay que resolverlo bajo términos de humanismo, de respeto, pero también de pragmatismo y de una economía que ahora se pone en crisis", indicó el expresidente panista.

Además, pidió al gobierno de AMLO que ponga límites para proteger a su nación, porque Donald Trump, añadió, “es un abusador”, no un negociador

De acuerdo con Fox, no debería negociarse los aranceles a las importaciones mexicanas, con detener el flujo migratorios, pues considera que ambas problemáticas tendrían que ser resueltas.

Trump es un abusador, no un negociador, México necesita poner límites y proteger a su nación. López necesita estrategia, no palabras y más palabras (…) debido a esta amenaza de subir aranceles, no es negociable una cosa por otra, resolvamos una y la otra, ese es el mejor camino para México", señaló.