Fox vuelve a atacar a AMLO: "Que vergüenza, no todo trata de ti"

Ciudad de México.- El controversial exmandatario Vicente Fox explotó en contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador, le reclamó que utilice la tragedia para agredir a sus opositores y exigió un alto a la violencia, tras los hechos ocurridos en Minatitlán, Veracruz.

Vicente Fox, a través de su cuenta de Twitter, respondió al tuit que lanzó esta mañana el presidente en contra de los conservadores, en el que reclama la hipocresía y el silencio que guardaron ante el saqueo y la violación a los derechos humanos, mientras reclaman su lucha por “desterrar la corrupción”.

Que vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión. No todo trata de ti AMLO, hablar del pueblo no significa gobernarlo, atenderlo sí. ¡No más violencia! #Minatitlan”, escribió.